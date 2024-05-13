Общество

Почти 40% работодателей в Псковской области считают проверку на детекторе лжи целесообразной - опрос

Проверку на полиграфе для тестирования соискателей применяют 6% работодателей в Псковской области. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и экономически активные граждане.

Целесообразными проверки на детекторе лжи назвали 37% работодателей: 2% — для всех позиций, 35% — только для определенных позиций (в основном, связанных с финансами и материальной ответственностью).

6% работодателей практикуют проверки на полиграфе соискателей при приеме на работу: 1% — для всех позиций, 5% — для отдельных позиций.

Среди экономически активных псковичей 67% готовы пройти проверку на «детекторе лжи» при трудоустройстве, 23% — против подобных вступительных испытаний.

Самыми лояльными к проверкам на детекторе лжи оказались опрошенные до 24 лет: 77% из них не против тестирования.