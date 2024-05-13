Общество

Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» пройдет в Псковской области

С конца февраля по начало апреля по всей России проходил отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Более 3000 участников из Псковской области подали заявки на участие в проекте. По итогам муниципальных отборочных этапов выявлены 39 сводных отрядов для участия в региональном этапе игры, который пройдет с 14 по 17 мая в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Движении первых».

В этом году региональный этап игры пройдет для двух возрастных категорий: средней (11-13 лет) и старшей (14-17 лет). Участников ждут соревнования в командных и личных зачетах, разработанных с учетом современных вызовов и основанных на принципах легендарной игры. Во время соревнования ребята получат социально значимые и профессиональные навыки, научатся обращаться с лазертаг-оборудованием и применят опыт и знания своих наставников.

Каждый отряд состоит из следующих «бойцов»: командир отряда, штурмовик, медик, топограф, военный корреспондент, сапер, политрук, оператор БПЛА. Для взрослых также отведена роль «наставника».

Ребятам предстоит пройти следующие этапы отрядных состязаний: строевая подготовка, общевойсковая грамотность, основы РХБЗ, основы российской государственности и военной истории, тактическая медицина и самопомощь, военизированная полоса препятствий, огневая подготовка, тактическая игра на местности.

Этапы в рамках специализированных состязаний по ролям в отряде : состязание командиров, военно-полевая (тактическая) медицина (для медиков), инженерно-саперное дело (для саперов), топография (для топографов), основы военной журналистики (для военкоров). штурм и тактика боя в ограниченном пространстве (для штурмовиков).

Площадкой для проведения регионального этапа выбран город Великие Луки. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Памятник Александру Матросову находится на одноименной площади у краеведческого музея, которая станет основной площадкой проведения игры.

Александр Матросов - герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта.

27 февраля 1943 года он героически погиб в возрасте 19 лет в бою в районе деревни Чернушки Локнянского района. Согласно официальной версии, Матросов закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода атаковать опорный пункт.

Организаторами регионального этапа Военно-патриотической игры «Зарница 2.0» выступит комитет по образованию Псковской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» Псковской области, правительство Псковской области, Центр военно-спортивной подготовки «Воин», Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер», региональное отделение российского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Псковской области, военный комиссариат Псковской области.