Общество

Рейд по выявлению скрывавшихся от исполнения воинского долга мигрантов провели в Пскове

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учет, провели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Мероприятия провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками следственного отдела по городу Пскову СУ СК России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации.

В результате проверено 14 граждан. «Новых» граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, не выявлено.

Также всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту ведет пункт отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: Псков, улица Первомайская, 38. Контактный телефон: 8(8112)66-73-45.