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Символический факел «Огонь науки» передали представителям Псковского филиала Университета ФСИН

Доклады псковских курсантов стали лучшими в комплексе научных мероприятий «Золотое кольцо» во Владимире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Итоги научных мероприятий, которые проходили в течение недели с участием обучающихся из образовательных организаций ФСИН России, подвели во Владимирском юридическом институте ФСИН России.

Также в конференциях принимали участие Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны России, Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и других вузов.

Курсанты Псковского филиала университета приняли активное участие в работе научно-теоретической конференции «Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе» и были награждены дипломами за лучшие доклады.

Так, доклад Ксении Желонкиной признан лучшим по итогам работы секции «Актуальные вопросы организации режима и надзора в уголовно-исполнительной системе».

Курсант Мария Каретникова стала победителем в секции «Актуальные проблемы и инновации огневой и тактико-специальной подготовки в федеральных государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства».

На торжественной церемонии закрытия «Золотого кольца» состоялось награждение победителей и призеров комплекса научных мероприятий, а также передача символического факела «Огонь науки» представителям Псковского филиала Университета ФСИН России, где с 20 по 24 мая пройдет научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече».