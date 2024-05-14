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Общество

Дело ФАПное

14.05.2024 10:55|ПсковКомментариев: 0

Открытие фельдшерско-акушерского пункта в деревне – настоящий праздник для жителей и медработников. Ведь на смену старым, ветхим и маленьким зданиям медпунктов приходят свежий ремонт, уютные просторные помещения и новейшее оборудование. Всё это благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение», направленному на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи населению.

В Псковской области за последние годы открылись более сотни ФАПов, отвечающих современным требованиям и стандартам. Обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала в одном из новых медицинских подразделений, расположенном в Великолукском районе, оценила укомплектованность и узнала, когда аналогичные блага цивилизации придут в соседние населённые пункты.

 

«Космический корабль»

Новый стационарный ФАП в посёлке Лычёво Великолукского района, возведённый по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» в рамках профильного нацпроекта, открылся в 2023 году и стал настоящим подарком для людей, проживающих в радиусе 10 км. Местный фельдшер Инна Козлова обслуживает 10 населённых пунктов, где насчитывается свыше 1500 человек. Среди них много молодых семей с детьми — большая часть деревень находятся в непосредственной близости к Великим Лукам, пригород которых активно расширяется за счёт строительства частных домовладений.

«Поток пациентов большой. Сейчас поменьше, так как заболеваемость снизилась, а бывает и до 40 в день — приёмы, вызовы на дом, прививки детям и прочее», - поделилась Инна Козлова.

Она хорошо помнит, как был устроен прежний медпункт. Медработнику приходилось ютиться в обветшалом здании, где было всего два маленьких помещения.

Нынешний ФАП — совсем другое дело. Он типовой и оборудован по стандарту оснащения фельдшерско-акушерских пунктов. В просторном новеньком здании разместились кабинеты для приёма взрослых и детей, процедурный, есть санитарная комната и подсобные помещения. Все они очень светлые и уютные. В окнах красуются стеклопакеты, организовано холодное и горячее водоснабжение, установлен водонагреватель, проведено электрическое отопление. В шутку ФАП даже называют «космическим кораблём», где есть все блага цивилизации - даже сенсорный водопроводный кран имеется.

«Здесь и работать удобно, и пациентам комфортно. Все довольны: тепло, светло, чисто. Очень нравится то, что отопление автономное: когда надо включила, не надо — отключила. Вода у нас привозная, если вижу, что остаётся мало, сразу звоню, быстро привозят», - для фельдшера переезд в новый ФАП стал радостным и долгожданным событием.

 

Сегодня здесь можно сделать ЭКГ, померить пульс, артериальное и глазное давления, определить уровень сахара в крови, рост, вес. Установлены аппарат подачи кислорода, дефибриллятор, холодильники для лекарственных препаратов и вакцин и другое оборудование, необходимое для оказания первичной медицинской помощи.

Совсем скоро в лычёвском ФАПе начнётся продажа медикаментов, медработник уже прошла соответствующее обучение. Она заметила, что в Лычёво проблема с приобретением лекарств остро не стоит, так как поблизости есть масса аптек. А вот для жителей других деревень Великолукского района, расположенных вдали от райцентра, данный вопрос очень важен. Благодаря нововведениям люди могут купить нужный препарат рядом с домом, не тратить время и средства на дальние поездки.

Всё гниёт и мокрое

Все эти спутники прогресса пока что совершенно недоступны жителям великолукского Демидово и ещё 8 близлежащих деревень. В населённом пункте, расположенном в 15 км от райцентра и связанном с ним регулярным автобусным сообщением, и окрестностях проживают порядка 700 человек. «Район пригородный, постоянно расширяется. Население, в основном, молодое — люди строятся, рожают детей. В школе два года назад было 38 человек, сейчас уже 68. Также у меня на участке проживают семьи мигрантов из ближнего зарубежья», - описала фельдшер демидовского ФАПа Светлана Векшина своих пациентов, которых она принимает в старом, полуразрушенном здании.

Поток пациентов внушительный: по состоянию на 10 утра (а ФАП работает с 8:30) на приём пришёл уже восьмой человек, поступило два вызова на дом. Профилактические прививки, простудные заболевания, аппендицит, температура, давление, зубная боль, экстренная помощь — у каждого обращающегося к медику своя хворь. И вполне может добавиться новая после посещения учреждения, состояние которого оставляет желать лучшего.

«Много мамочек с детьми, и в холодное время года, даже если печка топится, у меня нет возможности дать женщине покормить ребёнка. Прививки ставить холодно, проводить осмотры тоже, приходится выезжать на дом», - лишь частично описала масштаб бедствия Светлана Векшина.

Если снаружи здание выглядит просто старым, то внутри всё гораздо плачевнее. Все коммуникации и оборудование износились, полы и окна давно просятся на покой. А в подвале постоянно скапливается вода, даже в засушливое время глубина достигает метра.

«Влажность высокая, гигрометр зашкаливает — такого быть не должно. Я здесь с 2001 года работаю: как стояла вода, так и стоит. Всё гниет, карточки мокрые, всё мокрое, компьютеры жалко. Два года назад сделали новые хорошие печки — по ним вода течёт, когда идет дождь, и они стали обваливаться», - вздохнула медработник.

Она старается поддерживать относительный порядок и благоустраивать ФАП своими силами. Сама покрасила полы, зимой покрывающиеся слоем льда, постелила на место, где они вздулись, принесённый из дома коврик. Занавесками прикрыла гнилые оконные рамы, которые страшно трогать — вдруг рухнут.

 

Несмотря на такие условия труда, Светлана Векшина выполняет свою работу со всей ответственностью и с любовью к пациентам. И взрослые, и дети (всегда знающие, где лежат игрушки) приходят даже в старый ФАП с радостью, ведь там их встречает всегда приветливый и добродушный фельдшер. Но, конечно, с гораздо большим удовольствием жители Демидово и соседних деревень ходили бы в новый фельдшерско-акушерский пункт, тёплый, уютный и оснащённый по последнему слову техники.

Универсальный солдат

Фельдшер и жители очень ждут появления нового ФАПа, либо полной реконструкции существующего. И, кажется, счастье уже не за горами.

«В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области" капитальный ремонт ФАПа в деревне Демидово запланирован на 2025 год. Кроме того, на 2025 год намечен капитальный ремонт ФАПов в деревнях Борок, Успенское, Купуй, Плаксино и Троица Великолукского района», - сообщила заместитель главного врача - руководитель филиала «Великолукский межрайонный» ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» Татьяна Кобзева. Она также напомнила, что в текущем году построены, но ещё не введены в эксплуатацию ФАПы в деревнях Жигари и Марьино.
В настоящее время на территории Великолукского района расположены 28 ФАПов, 9 из них новые, возведённые по нацпроекту: в деревнях Баландино, Булынино, Урицкое, Черпесса, Липец, Лычево, Шелково, Иваново и Полибино. Многие находятся в непосредственной близости к Великим Лукам и обслуживают огромное количество пациентов. А на отдалённых территориях ФАПы выполняют роль не только медучреждений, но и социальную.

«В удалённых деревнях фельдшерско-акушерский пункт — это центр притяжения, место общения жителей. В Черпессе, это 60 км от Великих Лук, работает фельдшер в возрасте, так у неё там клуб по интересам уже сложился. Люди приходят, в первую очередь, поговорить, а между делом и давление померят», - привела пример старшая медицинская сестра общеполиклинического отделения поликлиники в деревне Золотково, в состав которой входят ФАПы Великолукского района, Ираида Белова. Она подчеркнула, что фельдшер - лицо далеко не последнее в селе, он словно «универсальный солдат» — и педиатр, и терапевт, и хирург, и собеседник.

Некоторые медработники ФАПов вырастили уже не одно поколение пациентов. Они помогают людям не только в вопросах здоровья, но и в бытовых нуждах. Сельские фельдшеры знают о своих пациентах всё: чем больны, в каких лекарствах нуждаются, какие радости и горести испытывают. Лечение назначат, а заодно морально поддержат, совет житейский дадут. И хорошо, если всё это происходит в комфортной обстановке, в чистых, светлых, теплых и сухих кабинетах, куда хочется приходить не вынужденно, в случае болезни, а целях профилактики и за простым человеческим общением.

«В идеале такими, как в Лычёво, должны быть все ФАПы — удобными и комфортными как для работников, так и для пациентов. Гораздо приятнее приходить в новый ФАП, а не в полуразрушенный», - добавила Ираида Белова.

Вероятно, кому-то покажется несущественным открытие очередного ФАПа в глубинке. Но только не её обитателям, которые наконец-то будут получать медицинскую помощь своевременно и качественно. На сегодняшний день многие нацпроекты нацелены на улучшение качества жизни на селе, и модернизация здравоохранения — одно из важнейших направлений. Оно позволяет сельским жителям с оптимизмом смотреть в будущее и заботиться о своём здоровье в настоящем.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #медицина #здравоохранение #ФАП
Источник: Псковская Лента Новостей
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