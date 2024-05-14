Общество

Брифинг об итогах голосования за новые объекты благоустройства в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись очередного онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 мая.

30 апреля в России завершилось голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Итоги уже известны.

О том, какие объекты победили в Псковской области и насколько активно в голосовании участвовали жители региона, рассказали председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов и директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева.

Сколько территорий победило в голосовании в Псковской области? В чем их секрет успеха — как удалось набрать наибольшее число голосов? Какие муниципальные образования были самыми активными по количеству выставленных на голосование территорий и по голосованию? Какую работу выполняли волонтеры в процессе онлайн-голосования за объекты благоустройства?