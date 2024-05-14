Общество

Скончался экс-депутат Собрания Лавровской волости Владимир Зайчиков

Скончался бывший депутат Собрания депутатов Лавровской волости Печорского района Владимир Зайчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили его знакомые.

«12 мая после длительной болезни скончался бывший депутат Собрания депутатов сельского поселения Лавровская волость - Зайчиков Владимир Васильевич. Соболезнуем родным и близким. Скорбим вместе с вами», – отметили знакомые экс-депутата.

Прощание состоится 16 мая, в четверг, в 12.00 в деревне Ротово, дом 7. Отпевание пройдет 14.00 в деревне Лавры, в храме Святого Николая.