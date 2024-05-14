Общество

Для финалисткок фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» устроили фотосессию в лаборатории

Финалистки фестиваля красоты «Мисс и Миссис Великие Луки-2024» устроили фотосессию в действующей лаборатории предприятия «Эко компаунд групп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«Главный фестиваль красоты Великих Лук выходит на финишную прямую. С каждым днем мероприятий становится больше, и они отличаются своим разнообразием. В копилке участниц уже - посещение улиточной фермы, дискотека 90-х, мастер-класс по скетчингу, день красоты, отдых в аквапарке, заезды в картинге и многое другое», - отметили организаторы фестиваля.

Одним из последних за минувшие недели мероприятий стал фототур, который провели в действующей лаборатории предприятия «Эко компаунд групп», являющегося партнером фестиваля.

Специально для фототура была приготовлена брендированная одежда для участниц. Также бьюти-команда проекта для финалисток подготовила специальные образы и макияж.

Бьюти-команда:

студия красоты ModuS,

Антонина Спиридонова,

Наталья Мазорук,

Ольга Горная,

Елизавета Расчётова,

Кристина Сафарова.

Напомним, финал фестиваля состоится 1 июня в великолукском Доме культуры Ленинского комсомола.