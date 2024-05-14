Общество

Сергей Грахов: В голосовании за благоустройство территорий приняло участие 89 тысяч человек

89 тысяч человек в Псковской области проголосовали за благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году. Об этом председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 14 мая.

«После верификации Минстроя чисто проголосовавших составило 89 тысяч 649 человек, это серьезный прирост. Люди видят, что их голос имеет значение. Это очень хороший механизм. На голосование претендовало 78 территорий. Мы осознанно идем по пути распределения средств на все муниципальные образования. В каждом муниципальном образовании у людей должна быть возможность увидеть новые, благоустроенные территории. Мы планируем осенью разыграть контракты на следующий год», – рассказал Сергей Грахов.

Муниципальные образования чаще всего предлагают для благоустройства парки и скверы, поскольку важное условие конкурса - беспрепятственный доступ для всех жителей в любое время суток, добавил он.

Напомним, голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента, завершилось 1 мая.

Жители региона голосовали на сайте za.gorodsreda.ru, а также с помощью волонтеров. В этом году на голосование в регионе было вынесено 78 общественных территорий: детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные и другие пространства. Объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят в следующем году.

В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

В настоящее время в муниципальных образованиях Псковской области ведутся работы по благоустройству территорий, которые стали победителями народного голосования в 2023 году.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.