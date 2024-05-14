Историческую викторину проведут для молодёжи в Пскове

Принять участие в историческом квизе приглашает Псковский городской молодёжный центр и студенческий проект «Твой ход» 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фото здесь и далее: Псковский молодежный центр
Перед началом викторины состоится презентация проекта «Твой ход», где участники узнают о целях и задачах сообщества, его работе и планах на будущее, а также о том, как присоединиться к мероприятиям проекта.
Для регистрации необходимо заполнить форму.
Отметим, «Твой ход» — масштабное студенческое сообщество, где студенты смогут реализовать свой интеллектуальный потенциал и внести вклад в развитие страны.