Общество

Историческую викторину проведут для молодёжи в Пскове

Принять участие в историческом квизе приглашает Псковский городской молодёжный центр и студенческий проект «Твой ход» 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: Псковский молодежный центр

Перед началом викторины состоится презентация проекта «Твой ход», где участники узнают о целях и задачах сообщества, его работе и планах на будущее, а также о том, как присоединиться к мероприятиям проекта.

Для регистрации необходимо заполнить форму.

Отметим, «Твой ход» — масштабное студенческое сообщество, где студенты смогут реализовать свой интеллектуальный потенциал и внести вклад в развитие страны.