Общество

Псковским школьникам рассказали о работе маркетплейсов на «Уроке цифры»

Учащимся 10 класса Псковской средней образовательной школы № 5 имени Героя России М. Н. Евтюхина рассказали, как устроена электронная коммерция изнутри, как образуются и с помощью каких технологий работают маркетплейсы на открытом уроке сегодня, 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В течение мая на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников проходит урок от Ozon Tech. Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Урок Ozon Tech посвящен технологиям в интернет-торговле. Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники попробовали себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Чтобы узнать больше о каждой профессии, ребята попрактиковались в проведении анализа рынка и интересов покупателей, разбирались с основами программирования, а также пытались справляться с высокой нагрузкой на сайт и нештатными ситуациями.

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

Инициаторы «Урока цифры» — министерство просвещения Российской Федерации, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.