Общество

Более 30 псковских семей приняли на воспитание детей и получили единовременное пособие

В этом году 36 семей, которые приняли на воспитание детей, получили единовременную выплату от отделения Социального Фонда России по Псковской области. На обеспечение этих целей было направлено 1,3 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — это разовая мера поддержки, на получение которой имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители.

Поскольку выплата является разовой, она предоставляется в фиксированном размере. В нашем регионе это — 24 604 рубля. Отметим, что если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них.

Для получения единовременного пособия необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области или МФЦ. От заявителя потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка, остальные документы специалисты регионального отделения фонда самостоятельно запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Также заявление можно подать через портал Госуслуг или отправить по почте (в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении).

Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребенка в семью.

Решение о назначении пособия принимается в течение 5 рабочих дней после поступления соответствующего заявления. При отсутствии необходимых документов и сведений срок рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней. Если в заявлении будут указаны недостоверные сведения либо в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации не будут представлены документы, то будет принято решение об отказе в назначении пособия.