Общество

Доклад псковского курсанта о женщинах-маньяках стал лучшим на научной конференции

Псковский курсант Елизавета Родина одержала победу в научном мероприятии, посвященном проблемам уголовно-исполнительной системы в условиях реформирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В рамках Недели науки в Вологодском институте права и экономики ФСИН России состоялась научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система России в условиях реформирования», в которой в очном и заочном форматах приняли участие обучающиеся образовательных организаций высшего образования Вологды, Владимира, Рязани, Санкт-Петербурга, Пскова, Севастополя и других городов.

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Елизавета Родина на конференции в дистанционном формате выступила с научным докладом «Почему женщины убивают: криминологический портрет женщин-маньяков». Научная работа псковского курсанта признана лучшей среди всех участников конференции.

«Как может женщина, образ которой ассоциируется с созиданием, стать серийным убийцей? Научная работа на эту тему курсанта Псковского филиала университета – попытка дать ответ на вопрос, который для многих исследователей до сих пор остается загадкой. Елизаветой Родиной проведена большая кропотливая работа по сбору и анализу информации, которые были включены в доклад, и для нас очень значимо, что это исследование нашло признание на самом масштабном мероприятии Недели науки в Вологде», – сказала научный руководитель курсанта-победителя, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Университета ФСИН России Екатерина Баранова.

Отметим, что межвузовская научно-практическая конференция – не единственное мероприятие, в котором отличились курсанты Псковского филиала университета: Полина Яковлева заняла третье место по итогам научно-практического семинара «Актуальные проблемы профессионального и личностного развития персонала» (научный руководитель – начальник кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Оксана Макаркина).