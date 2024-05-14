Общество

Псковичи безоговорочно поддерживают проект о запрете продажи энергетиков детям – опрос

Большинство псковичей одобряет запрет на продажу энергетиков детям и подросткам. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

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83% псковичей поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: «Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы»; «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя». Противников запрета всего 7%, их основной довод — запретный плод сладок.

Женщины высказывались в поддержку законопроекта чаще мужчин (85 и 81% соответственно). Горожане с детьми — чаще бездетных (86 и 80%).