Общество

Юрий Сорокин проверил установку пожарной сигнализации в хосписе имени святой Марфы-Марии

Встречу с руководством Псковского хосписа имени святой Марфы-Марии провел руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сегодня, 15 мая. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Встреча состоялась по итогу завершения всех работ по монтажу пожарной сигнализации в этом учреждении, которое оказывает бесплатную паллиативную помощь взрослому населению города.

«Вместе с директором хосписа Татьяной Васильевой в конце февраля мы обсуждали этот вопрос, а сегодня - совместно проверили качество монтажа сигнализации», - поделился вице-спикер.

Ранее руководство хосписа обратилось к Юрию Сорокину за помощью в установке сигнализации. Сейчас все работы завершены, система находится в рабочем состоянии: в помещениях установлены дымовые датчики, ручные пожарные извещатели, а также световые табло.

«Желаем учреждению успешной работы в его непростой социальной миссии», - заключил Юрий Сорокин.