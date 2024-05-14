Восемь вакансий открыты в гдовской полиции

Граждан Российской Федерации приглашают на службу в ОМВД России по Гдовскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Требуются кандидаты на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава:
- старший участковый уполномоченный полиции;
- дознаватель;
- оперуполномоченный отделения уголовного розыска;
- оперативный дежурный;
- оперуполномоченный направления экономической безопасности и противодействия коррупции;
- инспектор ДПС Госавтоинспекции;
- полицейский – водитель группы охраны и конвоирования;
- полицейский группы охраны и конвоирования.
Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, хорошее здоровье, отсутствие судимости, положительные характеристики с предыдущих мест службы и работы, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.
Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел:
- средняя заработная плата 30 -70 тысяч рублей;
- при выслуге 20 лет - право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в вооруженных силах Российской Федерации, учеба на дневных отделениях учебных заведений);
- сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет;
- ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска;
- лицам, не имеющим жилых помещений для проживания на обслуживаемой территории, выплачиваются компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотруднику и членам семьи;
- предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России;
- имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.
Обращаться следует в ОМВД России по Гдовскому району по адресу: город Гдов, улица Никитина, 3, кабинет №5, телефоны: 23-005, +79990940069.