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Общество

Восемь вакансий открыты в гдовской полиции

15.05.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Граждан Российской Федерации приглашают на службу в ОМВД России по Гдовскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Требуются кандидаты на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава:

  • старший участковый уполномоченный полиции;
  • дознаватель;
  • оперуполномоченный отделения уголовного розыска;
  • оперативный дежурный;
  • оперуполномоченный направления экономической безопасности и противодействия коррупции;
  • инспектор ДПС Госавтоинспекции;
  • полицейский – водитель группы охраны и конвоирования;
  • полицейский группы охраны и конвоирования.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, хорошее здоровье, отсутствие судимости, положительные характеристики с предыдущих мест службы и работы, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.

Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел:

  • средняя заработная плата 30 -70 тысяч рублей;
  • при выслуге 20 лет - право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в вооруженных силах Российской Федерации, учеба на дневных отделениях учебных заведений);
  • сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска;
  • лицам, не имеющим жилых помещений для проживания на обслуживаемой территории, выплачиваются компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотруднику и членам семьи;
  • предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России;
  • имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.

Обращаться следует в ОМВД России по Гдовскому району по адресу: город Гдов, улица Никитина, 3, кабинет №5, телефоны: 23-005, +79990940069.

Теги: #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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