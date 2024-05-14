Общество

Более 30 псковских призывников узнали о вреде наркотиков

В Псковской области продолжаются мероприятия в рамках первого этапа общероссийской акции «Призывник», который проходит в период с 1 апреля по 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Цель акции - предупреждение незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших возраста первоначальной постановки на воинский учет, призывников и военнослужащих, а также выявление при призыве, поступлении на контракт и в военные образовательные организации граждан, допускающих немедицинское потребление наркотиков.

Сегодня на сборном пункте Военного комиссариата Псковской области сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провел антинаркотическую лекцию - дискуссию для призывников, подлежащих отправке к месту прохождения военной службы, по разъяснению негативных последствий потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте.

Участниками этой встречи стали более 30 молодых людей. Будущим защитникам Родины напомнили о том, что каждый военнослужащий должен заботиться о состоянии своего здоровья, не допускать употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.