Общество

Почти четыре миллиона куриных яиц ввезли в Россию через Псковскую область на праздничных выходных

Более 1,6 тысячи тонн продукции животного происхождения и кормов ввезено на территорию РФ через Псковскую область в период праздничных выходных под контролем управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В период весенних праздников, с 9 по 12 мая, на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало ввоз 1,6 тысячи тонн продукции животного происхождения, а также кормов и кормовых добавок.

Больше всего с территории соседнего государства было ввезено молока и молочной продукции – 495,5 тонн, мяса и мясопродуктов – 527,8 тонн, рыбы и рыбопродукции – почти 192 тонны, а также более 3,5 млн пищевых куриных яиц, более 183,3 тонн кормов и кормовых добавок, 285 пчелопакетов и 7,7 тонн прочей готовой продукции.

Также в пунктах пропуска через российско-латвийский и российско-эстонский участки государственной границы РФ в Псковской области был проконтролирован импорт более 51,6 тонн животноводческой продукции, 20 тонн готовой пищевой продукции, 30 960 штук инкубационных куриных яиц и более 127 тонн кормов и кормовых добавок.

После прохождения всех необходимых контрольно-надзорных мероприятий грузы были направлены в адреса получателей.