Общество

Профсоюз помог псковичу включить в общий стаж период работы в Казахстане

Псковский облсовпроф оказал юридическую помощь мужчине, который через суд добился включения в его общий трудовой и страховой стаж периода работы в Казахстане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В адрес облсовпрофа обратился мужчина, являющийся членом профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Он добивался включения в стаж работы периода с 28 февраля 1991 года по 24 июля 1995 года, когда он работал в должности водителя в кооперативе «Р.» на территории Республики Казахстан.

Решением Псковского городского суда, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда, в удовлетворении исковых требований было отказано.

В интересах работника подали кассационную жалобу в Третий кассационный суд общей юрисдикции. В ней заявили требование отменить решения судов первой и апелляционной инстанции, вынести новое решение и удовлетворить иск работника.

Суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу и принял решение отменить указанные судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в Псковский областной суд.

По итогам нового рассмотрения гражданского дела Псковский областной суд принял решение, в соответствии с которым указанный период работы был зачтен в общий трудовой и стаж работника.

Включение данного периода в общий трудовой и страховой стаж будет являться основанием для перерасчета размера страховой пенсии по старости, с момента ее назначения.

Правовую помощь члену профсоюза оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.