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Общество

Каждый третий псковский школьник проведет летние каникулы дома – опрос

16.05.2024 09:58|ПсковКомментариев: 0

По словам каждого третьего псковского родителя, дети-школьники все лето проведут дома. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие родители детей школьного возраста из Пскова.

По словам 33% респондентов, их ребенок проведет все летние каникулы дома. 26% родителей отправят детей в деревню или на дачу, а каждый девятый (11%) — на Черноморское побережье (в подавляющем большинстве случаев речь о Краснодарском крае). О том, что ребенок будет отдыхать в летнем оздоровительном лагере, сообщили 10% опрошенных.

Путешествия по России планируют для своих детей 7% родителей, отдых за границей — 6%. У 3% дети будут посещать пришкольные лагеря. Еще 4% назвали другие варианты отдыха: санатории, походы, поездки к родственникам, спортивные лагеря и проч. 10% родителей ещё не определились с выбором места отдыха для своих детей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 146 человек
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