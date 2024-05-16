Общество

Каждый третий псковский школьник проведет летние каникулы дома – опрос

По словам каждого третьего псковского родителя, дети-школьники все лето проведут дома. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие родители детей школьного возраста из Пскова.

По словам 33% респондентов, их ребенок проведет все летние каникулы дома. 26% родителей отправят детей в деревню или на дачу, а каждый девятый (11%) — на Черноморское побережье (в подавляющем большинстве случаев речь о Краснодарском крае). О том, что ребенок будет отдыхать в летнем оздоровительном лагере, сообщили 10% опрошенных.

Путешествия по России планируют для своих детей 7% родителей, отдых за границей — 6%. У 3% дети будут посещать пришкольные лагеря. Еще 4% назвали другие варианты отдыха: санатории, походы, поездки к родственникам, спортивные лагеря и проч. 10% родителей ещё не определились с выбором места отдыха для своих детей.