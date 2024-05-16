Общество

«Беседка»: Наталья Горбачева об итогах работы псковской Общественной палаты 5-го состава. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 мая. Гость студии – председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

В беседе с ведущей Любовью Кузнецовой она рассказала об итогах работы пятого состава региональной Общественной палаты. Он действовал с 2021 года и 10 июня у него истекает срок полномочий.

Каковы главные итоги работы пятого состава? Считается ли правительство Псковской области с мнением Общественной палаты? Часто ли члены палаты пользовались правом законодательной инициативы? Насколько сильно изменится шестой состав и какие задачи будут перед ним стоять?

Об этом и многом другом — в эфире.