Общество

Релаксационную комнату в печорском детском центре помогла оборудовать ГК «Титан»

Релаксационную сенсорную комнату для воспитанников учреждения оборудовали в Печорском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на средства группы компаний «Титан». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».



Фото предоставлены Печорским центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей

В сенсорной комнате теперь есть все необходимое, чтобы сделать занятия с психологом более продуктивными: удобная мебель, игрушки и настольные игры, напольные лампы, мультимедийный проектор и другие материалы для работы психолога с детьми. Создана располагающая атмосфера, которая помогает снять напряжение, тревожность, стабилизировать эмоциональное состояние ребят.

«На средства, выделенные компанией, удалось приобрести необходимые товары для полноценной работы в сенсорной комнате. Теперь ребята с ещё большим удовольствием приходят на групповые и индивидуальные занятия с психологом. Мы очень рады, что удалось реализовать этот проект на базе учреждения. Реализованный проект будет долгое время приносить пользу воспитанникам учреждения», - отметила координатор программ Псковского отделения Российского детского фонда Кристина Елецкая.

Психолог центра проводит в сенсорной комнате групповые и индивидуальные занятия. Но комната доступна и для самостоятельного посещения детьми. Чтобы отдохнуть после уроков, ребята могут посидеть в удобных креслах, послушать расслабляющую музыку или поиграть в бизиборды и балансиры.

«Мы признательны нашим благотворителям за добрые дела. Вы как добрые волшебники нашли возможность сделать подарок нашим ребятам - создали комфортные условия для жизни. Дети с удовольствием бывают в сенсорной комнате и проводят там время с пользой для себя, своего здоровья», - сказала директор Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Галина Печникова.

Завод «Титан – Полимер» (входит в ГК «Титан») является давним партнером регионального отделения детского фонда. Ежегодно компания оказывает помощь в приобретении школьных принадлежностей для детей из нуждающихся семей к 1 сентября, участвует в новогодней благотворительной акции, помогая приобретать сладкие подарки для ребят из малообеспеченных семей и интернатных учреждений.