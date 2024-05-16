Общество

О ежедневной пользе йогурта рассказали псковичам

Оптимальная суточная норма употребления йогурта – 200–250 г. Как отмечается на портале «Роскачество», есть кисломолочные продукты можно каждый день.

Эксперты Роскачества также рассказали о полезных свойствах йогурта:

Йогурт богат практически всеми возможными питательными компонентами, которые необходимы для полноценной работы организма взрослых и нормального развития детей. К полезным свойствам натурального йогурта можно отнести способность обволакивать слизистую ЖКТ, тем самым защищая ее от образования язв при гастрите.

Йогурт богат лакто- и бифидобактериями, которые улучшают усвоение питательных веществ в организме человека. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, способны облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Одна порция йогурта (в среднем около 245 г) содержит половину суточной нормы кальция. Результаты научных исследований доказывают, что достаточное употребление кальция позволяет повысить плотность костей, замедлить выведение ценных минералов.

Йогурт насыщает организм человека фосфором, магнием и калием. Эти минеральные вещества крайне важны для всех обменных процессов организма человека, поддержания артериального давления и минеральной плотности костной ткани. Регулярное употребление фосфора также благоприятно влияет на здоровье костей, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Отметим, что регулярное употребление натуральных кисломолочных продуктов повышает циркуляцию в крови пептидов, которые притупляют чувство голода. Эти продукты удобны тем, что их можно есть как утром натощак, так и поздно вечером или даже на ночь.

Хороший вариант для легкого завтрака или ужина - питьевые йогурты «Молочные продукты Пушкиногорья». «Наши йогурты со вкусом черники, клубники и персика – отличные товарищи для продуктивного дня. Это насыщенный вкус и максимум пользы, удобный перекус и приятное баловство!» - отметили на Пушкиногорском маслосырзаводе.