О ежедневной пользе йогурта рассказали псковичам

Оптимальная суточная норма употребления йогурта – 200–250 г. Как отмечается на портале «Роскачество», есть кисломолочные продукты можно каждый день.
Эксперты Роскачества также рассказали о полезных свойствах йогурта:
- Йогурт богат практически всеми возможными питательными компонентами, которые необходимы для полноценной работы организма взрослых и нормального развития детей. К полезным свойствам натурального йогурта можно отнести способность обволакивать слизистую ЖКТ, тем самым защищая ее от образования язв при гастрите.
- Йогурт богат лакто- и бифидобактериями, которые улучшают усвоение питательных веществ в организме человека. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, способны облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника.
- Одна порция йогурта (в среднем около 245 г) содержит половину суточной нормы кальция. Результаты научных исследований доказывают, что достаточное употребление кальция позволяет повысить плотность костей, замедлить выведение ценных минералов.
- Йогурт насыщает организм человека фосфором, магнием и калием. Эти минеральные вещества крайне важны для всех обменных процессов организма человека, поддержания артериального давления и минеральной плотности костной ткани. Регулярное употребление фосфора также благоприятно влияет на здоровье костей, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Отметим, что регулярное употребление натуральных кисломолочных продуктов повышает циркуляцию в крови пептидов, которые притупляют чувство голода. Эти продукты удобны тем, что их можно есть как утром натощак, так и поздно вечером или даже на ночь.
Хороший вариант для легкого завтрака или ужина - питьевые йогурты «Молочные продукты Пушкиногорья». «Наши йогурты со вкусом черники, клубники и персика – отличные товарищи для продуктивного дня. Это насыщенный вкус и максимум пользы, удобный перекус и приятное баловство!» - отметили на Пушкиногорском маслосырзаводе.