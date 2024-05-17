Общество

Кадры решают всё. ЛОНГРИД

Сегодня набирают популярность инженерно-технические специальности. Если несколько лет назад абитуриенты отдавали предпочтение юриспруденции и менеджменту, то сейчас многие выпускники школ охотнее выбирают рабочие профессии, востребованные в реальном секторе экономики.

Для Великих Лук этот вопрос является чрезвычайно актуальным и важным, ведь город по праву считается одним из промышленных центров Северо-Запада России. В последние годы отмечается стремительное развитие производственного потенциала предприятий на юге Псковской области. Их высокая технологическая оснащенность требует соответствующего уровня квалификации специалистов.

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию лонгрид, в котором рассказывается о подготовке кадров по техническим специальностям в Великолукском политехническом колледже.