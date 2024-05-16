Общество

Валерий Удалов назначен председателем комитета по ветеринарии Псковской области

Валерий Удалов назначен на должность председателя комитета по ветеринарии Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

С октября 2023 года Валерий Удалов занимал должность врио руководителя.



Также губернатор обсудил с председателем актуальные вопросы отрасли.

«Эпизоотическая обстановка в регионе по АЧС, гриппу птиц и бешенству животных благополучная», - сказал Михаил Ведерников.

За последние годы в каждом муниципальном образовании заменили служебный автотранспорт – это 25 единиц техники. Еще 6 машин планируется закупить в этом году.

В областную ветлабораторию приобретен жидкостный хроматограф для проведения экспертизы молочной продукции. Ожидается поступление спектрометра для определения в животноводческой продукции солей тяжелых металлов.

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