Общество

Менее 20% работодателей Пскова готовы принять на работу сотрудников с судимостью – опрос

Менее 20% работодателей Пскова готовы принять на работу сотрудников с судимостью. Это следует из опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла. В Пскове такие работники сегодня есть в 7% компаний.

Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью, — 16%. Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия, — работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих.