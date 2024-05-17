Общество

Ярмарка белорусских товаров открылась в Пскове

Ярмарка белорусских товаров открылась в Пскове сегодня, 17 мая. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото Telegram-канал Бориса Елкина

«Хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, ковры – всё это можно найти на ярмарке белорусских товаров, которая открылась сегодня в Пскове!» - рассказал глава города.

Для удобства псковичей возле торговой площадки организована возможность снятия денег с карты для оплаты покупок.

Ярмарка будет работать сегодня и завтра с 10:00 до 18:00 на фермерской площадке на улице Карла Маркса.