Летний сезон в псковском ресторане «Покровский» откроют вместе с сомелье 

Летний сезон откроют в ресторане «Покровский» в Пскове 24 мая. Гостей ждет «самый летний виноградный напиток», пять курсов блюд, виртуальная прогулка вместе с сомелье Сергеем Гавриловым и живая музыка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ресторана.
Фото здесь и далее: ресторан «Покровский»
«Сомелье Сергей Гаврилов вместе с гостями ресторана "Покровский" совершит виртуальную прогулку по виноградникам Италии, Франции, России, вдыхая ароматы нагретых солнцем гроздей винограда сорта рислинг. Шеф-повар ресторана подготовил пять курсов, которые идеально подчеркнут глубину вкуса и аромата тихого напитка. И все это под легкие аккорды гитары», - рассказали в ресторане.
Меню вечера:
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