Общество

Летний сезон в псковском ресторане «Покровский» откроют вместе с сомелье

Летний сезон откроют в ресторане «Покровский» в Пскове 24 мая. Гостей ждет «самый летний виноградный напиток», пять курсов блюд, виртуальная прогулка вместе с сомелье Сергеем Гавриловым и живая музыка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ресторана.

Фото здесь и далее: ресторан «Покровский»

«Сомелье Сергей Гаврилов вместе с гостями ресторана "Покровский" совершит виртуальную прогулку по виноградникам Италии, Франции, России, вдыхая ароматы нагретых солнцем гроздей винограда сорта рислинг. Шеф-повар ресторана подготовил пять курсов, которые идеально подчеркнут глубину вкуса и аромата тихого напитка. И все это под легкие аккорды гитары», - рассказали в ресторане.

Меню вечера:

Тар-тар из гребешка с трюфельной креметтой, цукини, голубикой, рукколой и шпинатом. Оливье с индейкой, тигровой креветкой, ланспиком и красной икрой. Палтус на тыкве карамелизированной в амаретто с морковным соусом, виноградом и зелёным маслом. Котлета по-киевски с ореховым бешамель и соусом из манго, малины и эстрагона. Десерт с вишней и нежным кремом.

Подробности можно узнать по телефону: 500-001.