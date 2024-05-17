Общество

Конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» в Пскове переносится на октябрь

Ежегодная молодёжная научно-практическая конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» переносится на октябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре Пскова.

Фото здесь и далее: Молодежный центр Пскова

Это решение было принято по рекомендации управления образования администрации города Пскова. Причина переноса — большая нагрузка на учащихся школ, студентов средних специальных и высших учебных заведений в мае, в период проведения экзаменов.

Участники, которые уже планировали принять участие в конференции, теперь смогут спокойно доработать свои научные работы, собрать дополнительную информацию и лучше подготовиться к публичному выступлению.

О точной дате и времени проведения конференции будет сообщено позже на информационных ресурсах Молодёжного центра Пскова.