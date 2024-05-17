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Общество

Соревнования бригад скорой помощи впервые пройдут в Псковской области

17.05.2024 18:38|ПсковКомментариев: 0

Первые региональные соревнования профессионального мастерства бригад скорой медицинской помощи состоятся в Псковской области 18 мая. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Лучшую бригаду скорой медицинской помощи региона определят из 23 команд из Пскова, Великих Лук, районов и муниципальных округов, команд Псковского и Великолукского медицинских колледжей по итогам прохождения пяти этапов. Сотрудники бригад скорой помощи продемонстрируют свои теоретические знания, навыки диагностики и оказания первой помощи. Члены жюри также оценят мастерство водителей в управлении специализированным автомобилем. 

Целью соревнований является повышение готовности работников скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф.  Планируется, что соревнования профмастерства станут ежегодными.

Напомним, ранее бригады Псковской станции скорой медицинской помощи приняли участие в межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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