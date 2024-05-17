Общество

Соревнования бригад скорой помощи впервые пройдут в Псковской области

Первые региональные соревнования профессионального мастерства бригад скорой медицинской помощи состоятся в Псковской области 18 мая. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Лучшую бригаду скорой медицинской помощи региона определят из 23 команд из Пскова, Великих Лук, районов и муниципальных округов, команд Псковского и Великолукского медицинских колледжей по итогам прохождения пяти этапов. Сотрудники бригад скорой помощи продемонстрируют свои теоретические знания, навыки диагностики и оказания первой помощи. Члены жюри также оценят мастерство водителей в управлении специализированным автомобилем.

Целью соревнований является повышение готовности работников скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф. Планируется, что соревнования профмастерства станут ежегодными.

Напомним, ранее бригады Псковской станции скорой медицинской помощи приняли участие в межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства.