Общество

Великолукская сельскохозяйственная академия выиграла гранты от Росмолодежи

Великолукская сельскохозяйственная академия выиграла гранты от Росмолодежи на сумму 2,5 млн рублей на реализацию трех проектов. Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Первый проект – «Фиджитал-спорт» для формирования фиджитал-зоны, которая создаст для студенческого сообщества академии новые возможности для занятий спортом, будет способствовать формированию команд. Проект пройдет в три этапа. Он будет содержать лекционные занятия, направленные на изучение основ и сущности фиджитал-спорта, правил соревнований. Также в рамках проекта предусмотрены тренировки в виртуальной игре и оффлайн игре, турниры.

Проект «Медиа_школа_КубIT» будет направлен на оказание медианаставнической помощи учащимся сельских школ по созданию на их площадках школьных медиакоманд, способных развивать свое школьное медиапространство. В основу оказания медианаставнической помощи ляжет механизм «равный-равному». Его применение позволит выстроить качественный равный диалог по обмену опытом, обеспечит хорошее взаимопонимание между медианаставниками и учащимися сельских школ. Единой темой медиазаданий станет тема «Под семейным зонтиком». Выбор темы приурочен к Году семьи в России.

Проект «Патриотический» выступит не только местом концентрации студентов, но и станет механизмом, позволяющим расширить деятельность студентов в области патриотического воспитания, духовно-нравственного и культурно-исторического наследия, физического развития, подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ. Проект будет состоять из нескольких направлений: культурно-творческих, спортивных, военно-патриотических, научных. Встречи с представителями таможенных органов и ветеранами таможенной службы, торжественное посвящение студентов в курсанты таможенного дела, квест-игры, конкурсы творческих работ, торжественные концерты и многое другое ждет учащихся направлений таможенного дела в рамках проекта.