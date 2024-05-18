Общество

Об ответственности за правонарушения рассказала следователь старшеклассникам в Пскове

Сотрудники следственного управления СК России по Псковской области провели лекцию на тему «Преступность среди несовершеннолетних» для учащихся 8-х и 9-х классов Псковского педагогического комплекса и средней школы № 17 с целью профилактики правонарушений и воспитания правовой культуры молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СК России по Псковской области

В ходе мероприятия следователь рассказала о видах правонарушений и преступлений, предусмотренных административным и уголовным законодательством, об ответственности за противоправные деяния, а также об особенностях и порядке привлечения несовершеннолетних к различным видам ответственности. Также даны разъяснения о необходимости соблюдения общественного порядка, прав граждан, уважительного отношения друг к другу.

После проведения лекции присутствующие получили ответы на все волнующие вопросы и поделились своим мнением о причинах жестокого поведения несовершеннолетних и влияния окружающей обстановки в семье на взаимоотношения сверстников.

«Беседа получилась очень живой и неформальной. У ребят была возможность задать вопросы относительно специфики работы ведомства», - отметила следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Пскову Надежда Юхневич.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оперативного получения сообщений о происшествиях с их участием и принятия эффективных мер реагирования в следственном управлении организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности» по номеру 8-910-731-00-12 или по короткому номеру 123.