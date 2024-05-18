Общество

В Госдуме уточнили предлагаемый размер штрафов за курение в неположенных местах

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев уточнил предлагаемый размер штрафов за курение в неположенных местах, они могут составить до 5 тыс. рублей.

«Штраф за курение в неположенных местах (включая вейпы) предлагается увеличить от 3 тыс. до 5 тыс. (в настоящее время от 500 до 1 тыс. рублей). За курение на детской площадке от 5 тыс. до 7 тыс. (в настоящее время от 2 тыс. до 3 тыс.)», - написал депутат в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на отзыв в правительство РФ и Верховный суд России направлен пакет законопроектов, которые в том числе увеличивают штраф за курение в неположенных местах, а также вводят штраф для родителей за курение их детей младше 16 лет, пишет ТАСС.

По действующему законодательству, отметил Метелев, уже есть штраф для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков. Согласно статье 20.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ, такой штраф составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. По словам Метелева, предлагается новая мера ответственности для родителей за курение детей младше 16 лет за счет расширения уже имеющейся нормы в КОАП и увеличения суммы штрафа в 2,5 раза.