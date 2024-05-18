Общество

Прокуратура восстановила права инвалида в Пыталовском районе

Прокуратура Пыталовского района восстановила права инвалида на возмещение расходов, затраченных на приобретение лекарственных препаратов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

50-летняя жительница Пыталовского района, инвалид III группы, в силу своего заболевания нуждается в курсовом приеме жизненно необходимого лекарства. Но при предъявлении рецепта в аптечном пункте лекарство не выдали из-за его отсутствия. Рецепт был поставлен на отсроченное обслуживание, которое длилось 135 дней. В итоге женщина купила необходимый препарат за свои деньги на сумму 19 150 рублей. В ведомстве пояснили, что заявительница имела право быть обеспечена лекарством бесплатно в рамках реализации социальных услуг.

Для восстановления нарушенных прав инвалида прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с комитета по здравоохранению Псковской области в пользу женщины понесенных убытков в связи с необеспечением лекарственными препаратами.

Исковые требования были полностью удовлетворены. Контроль за исполнением судебного решения обеспечен прокуратурой района.