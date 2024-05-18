Общество

Жителям Новосокольников напомнили о безопасности дорожного движения

Профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения. В ходе этого мероприятия инспектора общались с водителями транспортных средств провели сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический». Об этом сообщается в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» / «ВКонтакте»

Основной целью бесед было информирование водителей об административной ответственности за не пристёгнутый ремень безопасности, порядок перевозки детей на транспортных средствах, последствия управления транспортным средством в нетрезвом виде, соблюдение скоростного режима.

В завершение мероприятия госавтоинспекторы вручили водителям тематические листовки с информацией о правилах дорожного движения и о мерах ответственности за их нарушение.