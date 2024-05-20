Общество

Почти тонну корма из Италии не пропустили через границу РФ в Псковской области

Почти тонну корма для непродуктивных животных не пропустили через границу России в Псковской области и вернули в Республику Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-белорусской границе инспектор Россельхознадзора выявил нарушения при ввозе 986 кг кормов для непродуктивных животных. Партия корма, произведенного предприятием Италии, следовала из Республики Беларусь в Москву.

В ходе ветеринарного контроля установлено, что на партию перевозимых кормов отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его безопасность и происхождение. Также установлено нарушение указания Россельхознадзора, выразившееся в поставках товара, произведенного предприятием Италии, сертификация продукции которого (корма для непродуктивных животных) для ввоза на территорию Российской Федерации с 23 марта 2022 года приостановлена.

Перемещение корма по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате груза.