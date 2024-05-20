Общество

Лучших психологов определили в псковском управлении ФСИН

Обучающий учебно-методический сбор с участием психологов подведомственных учреждений прошел в УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках мероприятия задействованные специалисты посетили мастер-класс от эксперта, после чего был проведен I этап ежегодного конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

На встречу была приглашена кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ, специалист-суицидолог Лариса Максименкова. Приводя примеры из реальной практики, она подробно рассказала, как выявлять признаки суицидального поведения, обучила мерам профилактики и психокоррекции деструктивного поведения суицидального характера у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также у личного состава.

Вторую часть посвятили определению лучшего в профессии. В состав судейской бригады пригласили старшего преподавателя кафедры психологии ПсковГУ Татьяну Гучкову. Конкурсантам предстояло представить себя и свою деятельность в творческой форме, презентовать свои психокоррекционные программы, а также продемонстрировать профессиональные навыки в решении практических задач.

По итогам I этапа ежегодного конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» победителем стала Екатерина Семенова (ИК-6), 2 место заняла психолог СИЗО-1 Татьяна Мартышева, замкнула тройку лидеров представитель великолукского следственного изолятора Ирина Стебнюк.