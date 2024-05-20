Общество

Максимально интересно: псковские педагоги поделились опытом работы с родителями дошкольников

Псковский детский сад №5 «Академия детства» стал демонстрационной площадкой по обмену опытом взаимодействия педагогов с родителями учащихся. Мероприятие, в котором приняли участие специалисты дошкольных и общеобразовательных организаций Пскова, состоялось в рамках Года семьи и Недели психологии. Подробности узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Целью встречи участников семинара «Семья + школа (детский сад): от сотрудничества к успеху» стало обсуждение проблемы построения системы эффективного взаимодействия с родителями обучающихся.

По словам заведующего центром психологии, специального образования и инклюзии ПОИПКРО Надежды Алексеевой, этот вопрос чрезвычайно актуален для всех уровней образования. Речь идет об особенностях общения с современными родителями, о привлечении их к участию в учебно-воспитательном процессе, о зоне ответственности родителей, о предупреждении конфликтов при взаимодействии.

«Педагоги, воспитатели, руководители образовательных организаций Псковской области ищут эффективные пути, и в этом поиске важен постоянный обмен опытом, поскольку, сообща обсуждая проблему, легче найти варианты ее решения», - отметила Надежда Алексеева.

Четвертый ребенок

Детский сад №5 «Академия детства» не случайно стал площадкой для такой встречи. Начав привлечение родителей к сотрудничеству через участие в совместных досуговых мероприятиях, в настоящее время детский сад имеет работоспособный актив родителей, которые являются не только исполнителями поручений воспитателей, но инициаторами многих проектов.

Заведующая детским садом, мама троих детей Елена Повхова считает дошкольное учреждение своим «четвертым ребенком». С начала строительства детского сада она была в гуще событий, выбирала стройматериалы, а затем - мебель, цвета краски и напольной плитки.

«Нашему детскому саду всего четыре годика. Я находилась здесь с самого начала, и всегда говорю, что у меня своих трое деток, а это - четвертое мое детище. Я очень люблю свой детский сад», - сказала она.

Сегодня, спустя четыре года после открытия, учреждение похоже на маленький дворец. Оформленные с большим вкусом и любовью коридоры детского сада, где размещаются экологический уголок, мини-галерея для демонстрации работ воспитанников, музей часов, служат дополнительным пространством развития. Все это создано с участием родителей, а иногда именно по их инициативе.

Интересная идея, реализуемая в этой образовательной организации для дошкольников - переход воспитанников на новый этаж при переводе в следующую возрастную группу. Поднимаясь на этаж выше, дети восходят к новым знаниям и умениям. Меняется и развивающая среда: похожие на кукольные игрушки, стульчики и столики превращаются в маленькие парты.

Родители - партнеры

Привычным делом любой образовательной организации является изучение интересов обучающихся и воспитанников. Но почему бы не изучить интересы их родителей? Заведующий детским садом рассказала об опыте взаимодействия с родителями и этапах развития партнерских отношений.

«В первую очередь мы работали над тем, чтобы найти контакт, чтобы родитель хотел взаимодействовать с воспитателем и педагогом. Чтобы было уважение и взаимное доверие. Дальше мы строим партнерские отношения», - отметила Елена Повхова.

Новый учебный год в детском саду начинается с собрания актива родителей, в который входят представители каждой из двенадцати групп. «Ко мне приходят 12 родителей и мы садимся за общий стол с чаепитием. До этого они обсуждают в группах на родительских собраниях, что они хотят сделать в этом году. Эти родители становятся партнерами, мы вместе строим план работы по воспитанию наших детей», - рассказала заведующая.

Секрет успеха такой работы прост: родители, воспитатели и дети – это единое целое. Эмоции радости, гордости за своих детей, за самих себя делают детский сад местом притяжения для мам и пап малышей.

«То, что сделано на нашей территории — это сделано силами родителей. Многое делали своими руками дедушки, бабушки, мамы, папы. Они помогают в работе по озеленению территории, занимаются благоустройством помещений. Например, родители помогают оформлять выставку. В кабинетах подготовки к школе и творческой мастерской все сделано руками родителей. У нас есть одна мама, которая по своей инициативе раскрашивала стены в мастерской!», - рассказала методист детского сада Алиса Воронкова.

В детском саде есть фотозона, которую специально оформляют к каждому тематическому мероприятию. Родители всегда откликаются на приглашения принять участие в мероприятиях вместе с детьми.

«Одни красят, другие заплетают, третьи помогают с костюмами. На каждое тематическое мероприятие у нас организовывается выставка. На 8 марта мамы, бабушки рукоделия приносили. Кто-то вяжет, кто-то шьет. Оказывается у нас столько талантливых родителей!», - отметила Алиса Воронкова.

«2024 год - Год семьи. И задача передачи семейных традиций, ценностей из поколения в поколение в нашей работе тоже отразилась», - рассказала педагог-психолог детского сада Анастасия Дворниченко. Она поделилась воспоминаниями о мероприятиях, на которые «приходили бабушки и рассказывали, как они печенье пекут, папы играли на музыкальных инструментах». «Дети с большим удовольствием встречали таких гостей и общались», - отметила педагог-психолог.

«Мама, приходи почаще в садик!»

Представили свои профессиональные находки и другие участники семинара. Педагог-психолог псковского детского сада №29 Светлана Бардашевич рассказала о деятельности клуба, созданного специально для родителей.

«Сначала была идея встреч родителей с психологом на актуальные для родителей темы. Но потом по совету заведующей мы стали организовывать встречи с разными специалистами: логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным работником и т.д. Я поинтересовалась у родителей, какие темы им максимально интересны. Разместила анонимный пост-опросник - большой интерес вызвали психологические темы», - сообщила она.

По словам Светланы Бардашевич, формат клуба родителям очень понравился. «Я не провожу лекцию, а даю возможность участникам встречи рассказать о проблемах и мы вместе ищем пути решения», - пояснила она.

Другой метод взаимодействия с родительской аудиторией представила педагог-психолог детского сада №28 «Искорка» Пскова, победитель регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России – 2024» Нина Умнова. Она рассказала коллегам о своих находках: подкастах и умных книжках, подготовленных специально для родителей. Используя эти современные инструменты, педагог-психолог погружает их в мир воспитания, раскрывает секреты процесса развития ребенка.

«Все мы проводим мастер-классы и родительские собрания. Зачастую это очень скучные мероприятия. Мы хотели найти формат, чтобы родителю было интересно. Пришла идея создания умных книжек, где можно кратко записать или нарисовать информацию», - сообщила она. Что касается подкастов, то их можно скачать и слушать в удобное время. «Количество загрузок наших подкастов увеличивается, значит, большее количество родителей заинтересованы в информации, которую мы даем», - отметила педагог.

Также хороший способ объединить детей и родителей - совместное творчество. Педагог-психолог Новосельской средней общеобразовательной школы Струго-Красненского муниципального округа Александра Пантелеева представила мастер-класс, который успешно прошел в ее образовательной организации.

«Недавно мы проводили мастер-класс с родителями и детьми на тему «Планета нашей семьи». Его цель заключалась в том, чтобы укрепить отношения родителей и детей через совместное творчество. Мы предложили поработать с воздушным пластилином. Это просто и способствует развитию пространственного мышления, воображения, цветового восприятия, художественного вкуса и в целом творческого потенциала», - рассказала Александра Пантелеева.

По словам педагога, родители с удовольствием вместе с детьми лепили планеты и жителей своих семейных галактик. Включены в этот процесс были все. «Лепка из пластилина помогает укрепить семейные отношения», - отметила педагог. И в качестве примера привела «подслушанный» диалог ребенка и его мамы:

- Мама, а почему ты пришла сегодня в садик?

- Потому что я тебя очень люблю.

- Приходи почаще, мне так нравится с тобой лепить!

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«Такая форма работы, как демонстрационная площадка, в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования является традиционной и доказала свою эффективность для организации обмена опытом по решению конкретных проблем, связанных с обучением и воспитанием детей», - заключила Надежда Алексеева.

По итогам семинара «Семья + школа (детский сад): от сотрудничества к успеху» его участники отметили продуктивность представленного детским садом №5 «Академия детства» опыта по организации работы с родителями. Специалисты центра психологии, специального образования и инклюзии ПОИПКРО будут рекомендовать его к использованию не только дошкольными образовательными организациями, но и общеобразовательными.

Светлана Синцова

Фото ПОИПКРО