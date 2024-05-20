Общество

Контрольная проверка завершилась в псковском управлении Росгвардии

Зимний период подготовки 2024 учебного года закончили сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области. Полученные знания были проверены в ходе контрольной проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Личный состав показал свои знания по правовой, служебной, физической, политической и огневой подготовкам. В ходе выполнения нормативов по огневой подготовке сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвадии повели стрельбы из автоматического оружия, в том числе и пулеметов.

Росгвардейцы отработали навыки скоростной стрельбы из-за укрытий со сменой положения и позиции. Сотрудники и военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовленности, в том числе к действиям в условиях, когда в ходе несения службы потребуется применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, отметили в ведомстве.