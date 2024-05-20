Общество

Почти сто боеприпасов изъяли росгвардейцы в ходе проверок в Псковской области

45 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 13 по 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили восемь административных правонарушений, изъяли 12 единиц оружия и 95 боеприпасов.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.