Общество

Гнезда белых аистов пересчитывают в Псковской области

VIII международный учёт белых аистов проводится по всему обширному ареалу обитания этих птиц в 2024 году. Жителям Псковской области предлагают присоединиться к переписи аистиного населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гдовском центре помощи аистам «Дом белого аиста».

Фото: «Дом белого аиста»

Данные, которые будут получены в ходе учётных работ – ценная научная информация, благодаря которой учёные получают информацию о гнездовой численности и её динамике, территориальном распределении, о структуре гнездовой группировки, репродуктивных показателях, региональных особенностях расселения и заселения этими птицами территорий.

Региональным координатором учёта в Псковской области является руководитель аистиного центра Марина Сиденко. В сообщения группы можно присылать данные по аистиным гнёздам из Псковской области.

Нужны следующие данные: