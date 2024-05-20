Общество

Почти 3 млн рублей готовы направить на ремонт туалетов в псковском лицее №4

Капитальный ремонт туалетов проведут в многопрофильном лицее №4 города Пскова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Фото: Александр / yandex.ru/maps

Ремонт туалетов в школе заказала администрация Пскова. Подрядчику предстоит установить четыре электросушителя для рук, новую сантехнику, включая 10 унитазов с бачком, четыре настенных писсуара, 10 умывальников с подводкой холодной и горячей воды. Также в туалетах поменяют окна, двери, обновят отделку стен, полов и потолков, заменят трубопроводы и освещение, проведут другие необходимые работы.

Начальная цена контракта составляет 2 512 598 рублей. Подрядчика определят 30 мая.