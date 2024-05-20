Общество

Взятых из приюта кошек в Пскове представили на выставке

Выставка кошек, взятых из приюта, состоялась в Пскове 18 мая. Об этом сообщается в группе зооприюта «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита» / «ВКонтакте»

«Выставка прошумела и улетела. Мы очень старались сделать праздник для всех тех, кто забирает бездомных себе домой, кто берет их на передержку, лечит и ищет им дом, для гостей выставки. Столько милых, красивенных мосек, счастливых детишек, удивленных хозяев. Это такое счастье, когда удается всё, наперекор обстоятельствам!» - отметили организаторы.

В зооприюте выразили благодарность всем хозяевам, которые не побоялись взять кошку из приюта.