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Общество

Двоих псковичей направят в Молодежный совет профсоюзов СЗФО

20.05.2024 17:45|ПсковКомментариев: 0

Двух кандидатов от Псковского облсовпрофа направят в Молодежный совет Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Заседание Молодежного совета Псковского облсовпрофа прошло в Пскове. Председатель Светлана Артемьева начала заседание с основного вопроса по ротации членов Молодежного совета. На сегодняшний день Молодежный совет представляют 16 членов из 10 областных организаций отраслевых профсоюзов.

В рамках заседания единогласно было принято решение направить два кандидата от Псковского облсовпрофа - Светлану Артемьеву и Владимира Алексеева - в Молодежный совет Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного Федерального округа. 

Также в ходе заседания обсудили вопросы по стратегическому резерву Федерации независимых профсоюзов России и региональному этапу конкурса «Молодой профсоюзный лидер», который пройдет в регионе в третьем квартале.

«Молодежный совет представляет большую часть наших отраслевых профсоюзов. Работа с молодежью – это важная ветвь развития профобъединения в целом. Молодежь – наш стратегический ресурс», — отметил лидер профобъединения региона Игорь Иванов.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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