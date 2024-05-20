Общество

Двоих псковичей направят в Молодежный совет профсоюзов СЗФО

Двух кандидатов от Псковского облсовпрофа направят в Молодежный совет Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Заседание Молодежного совета Псковского облсовпрофа прошло в Пскове. Председатель Светлана Артемьева начала заседание с основного вопроса по ротации членов Молодежного совета. На сегодняшний день Молодежный совет представляют 16 членов из 10 областных организаций отраслевых профсоюзов.

В рамках заседания единогласно было принято решение направить два кандидата от Псковского облсовпрофа - Светлану Артемьеву и Владимира Алексеева - в Молодежный совет Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного Федерального округа.

Также в ходе заседания обсудили вопросы по стратегическому резерву Федерации независимых профсоюзов России и региональному этапу конкурса «Молодой профсоюзный лидер», который пройдет в регионе в третьем квартале.

«Молодежный совет представляет большую часть наших отраслевых профсоюзов. Работа с молодежью – это важная ветвь развития профобъединения в целом. Молодежь – наш стратегический ресурс», — отметил лидер профобъединения региона Игорь Иванов.