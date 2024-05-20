Общество

Продолжается ремонт медицинских организаций в Псковской области

Ремонтные работы проходят отделении общей хирургии Псковской областной клинической больницы. Как сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области, уже отремонтировали перевязочную, процедурный кабинет: заменили в помещениях плитку на полу, стенах, сделали новые потолки и современное освещение, установили приточную вентиляцию, заменили трубы водоснабжения и водоотведения, электропроводку.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

В Великолукском филиале Псковского областного клинического онкологического диспансера отремонтировали кабинеты клинико-лабораторной диагностики и автоклавной. В кабинетах заменили устаревшие окна на современные, напольные покрытия также были обновлены. Запланирована модернизация и других помещений.

В Островской межрайонной больнице завершили косметический ремонт в клинико-диагностической лаборатории. Также в кабинете цитологии было установлено современное новое оборудование, которое позволит более точно и эффективно проводить цитологические исследования. Это оборудование поможет улучшить качество диагностики и повысить точность результатов.