Общество

Валерий Зайцев оценил последствия возможного закрытия по ночам погранпункта «Койдула» для Печор

Погранпункт «Койдула» между Эстонией и Россией планируют закрывать по ночам. По мнению главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева, такая мера не грозит Печорам серьезными последствиями. Вместе с тем глава округа призвал обратить внимание на другую проблему — отсутствие условий на границе для водителей большегрузов, которые, порой, вынуждены стоять в очереди по несколько дней.

Предложение закрывать погранпункт «Койдула» по ночам обусловлено двумя причинами: санкциями и, как следствие, сокращением потока транспорта, а также экономией средств.

«Трафик, действительно, сокращается, - подтвердил Валерий Зайцев. - Был недавно один всплеск, когда, видимо, закрыли другие пункты, и у нас были огромные очереди. Но это где-то в течение двух недель рассосалось».

По всей видимости, речь идет о решении Эстонской Республики перевести пункт пропуска «Нарва-1» с круглосуточного режима на сокращенный — с 1 мая переход между Нарвой и Ивангородом открыт с 7:00 до 23:00.

Валерий Зайцев считает, что перевод погранпункта «Койдула» на новый режим работы серьезных последствий не понесет. «Я думаю, если заранее всех оповестят, люди будут планировать свои маршруты и движение и просто не будут сюда по ночам приезжать», - пояснил он.

При всем этом, продолжил глава Печорского округа, Печорам необходимо строительство парковки с электронной очередью. С соответствующим запросом к нему обращается население.

«Люди просят именно это. Когда уже будет парковка, где все дальнобойщики смогут стоять, когда у них будет душ, кафе, ночлег. Это бы очень сильно облегчило всем жизнь, и дорога была бы не так загружена», - заметил Валерий Зайцев.

Глава округа пояснил, что сейчас большегрузы, ожидающие своей очереди на границе, стоят на обочине дороги. В связи с этим, помимо всего прочего, появляется большое количество мусора, дорога разбивается.

«Наверное, такое решение должно быть принято на федеральном уровне. Что с нас потребуется, мы сделаем — участки выделим. И наша Госавтоинспекция свои предложения не раз по этому поводу выдвигала. У многих в голове схема организации такой парковки есть», - заключил он.