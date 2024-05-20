Общество

Фестиваль «Псковское вече» открылся в Псковском филиале Университета ФСИН России

XVII Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече» открылся в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсанты из Университета ФСИН России (г. Санкт-Петербург), Академии ФСИН России (г. Рязань), Владимирского юридического института ФСИН России и студенты образовательных организаций высшего образования Пскова приняли участие в торжественном открытии фестиваля в Псковском филиале университета.

«В этом году мы проводим фестиваль уже семнадцатый раз и вновь принимаем наших друзей из разных образовательных организаций – самых эрудированных, увлеченных, одаренных, спортивных и творческих представителей вузов. Фестиваль "Псковское вече" – это праздник молодых, тех, в чьей душе есть место радости жизни, жажде знаний, поиска и открытий. Это настоящий праздник тех, кто сегодня входит в студенческие аудитории, от кого будет зависеть будущее», – сказал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев и пожелал его гостям вдохновения, успешных выступлений, ярких эмоций и хорошего настроения.

Врио начальника Университета ФСИН России Александр Вотинов также поздравил участников фестиваля с его открытием, прислав приветственную телеграмму, в которой пожелал всем не останавливаться на достигнутом, продолжать свою работу в области науки, спорта и творчества.

Программа фестиваля, который будет проходить с 20 по 24 мая, очень насыщенная: планируется проведение научных мероприятий, среди которых – круглые столы, олимпиада, XIX Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов», а также творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия.

Сегодня перед гостями выступили творческие коллективы Псковского филиала Университета ФСИН России и прошла жеребьевка на игру «Брейн-ринг».

Отметим, что в дистанционном формате в фестивале принимают участие команды из Воронежского института ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Пермского института ФСИН России; Академии МВД Республики Беларусь, Белгородского юридического института МВД РФ им. И.Д. Путилина, Московского областного филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.