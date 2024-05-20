Общество

Псковские работодатели могут подать заявку на участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Псковских работодателей приглашают принять участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая состоится 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрировать свою организацию на портале «Работа России». Затем нужно открыть личный кабинет и сообщить о намерении участвовать в ярмарке:

в Пскове на адрес электронной почты vak_kvota@trud.pskov.ru,

в Великих Луках на адрес электронной почты vellukiczn@trud.pskov.ru.

В ответ работодателю будет направлено приглашение, а также заявление (для заполнения) на участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Заполненное заявление необходимо направить ответным письмом, после чего с организацией свяжется сотрудник службы занятости. Кроме того, не ранее чем за 30 дней до начала ярмарки разместить вакансии на портале «Работа России», в поле «Дополнительная информация по адресу» указать дату, время и место проведения ярмарки трудоустройства с участием работодателя.