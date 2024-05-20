Общество

«Беседка»: Скорая медицинская помощь в вопросах и ответах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 мая. Гость студии - главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним широкий круг вопросов, связанных с деятельностью службы. Сколько вызовов в сутки приходится на одну машину? По какому поводу чаще всего вызывают «скорую»? Есть ли какие-то «пиковые» дни нагрузки? В каких случаях диспетчер может отказать позвонившему в приезде «скорой»? Сколько медиков сейчас не хватает Псковской станции скорой медицинской помощи?

Об этом и многом другом — в эфире.