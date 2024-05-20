Общество

Проблемы дорожной безопасности обсудили в Великих Луках

Рабочую встречу с сотрудниками одного из подразделений УФСИН России по Псковской области провели представители Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки. Она прошла в формате лекции-беседы на тему «За порядок и закон», в рамках которой был рассмотрен целый ряд вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Речь, в частности, шла о состоянии аварийности на территории города, причинах возникновения ДТП и их последствиях. Особое внимание уделялось профилактике противоправных деяний, связанных с повторным управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствование на состояние опьянения лицами, осужденными без изоляции от общества (статьи 264.1, 264.2, 264.3 УК РФ).

Говорилось о порядке изъятия водительского удостоверения у осужденного к лишению права управления транспортным средством и процедуре восстановления документов, прохождении медицинской комиссии и сдаче экзаменов по управлению автомобилем по отбытии наказания. В ходе общения присутствующие задавали представителю дорожной полиции интересовавшие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Отметим, что в целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам безопасности дорожного движения, повышения культуры поведения его участников, предупреждения дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» личным составом Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки проводятся профилактические мероприятия в различных городских организациях.